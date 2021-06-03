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Фильм Серебренникова вошёл в программу Каннского фестиваля

13:37, 03 июня 2021
Фото: Кадр из фильма/Петровы в гриппе/imdb.com

Картина российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошла в основную конкурсную программу Каннского фестиваля. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Фильм снят по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». В работе над ним принимали участие компании их четырёх стран — России, Германии, Франции и Швейцарии. Роли в ленте исполняют Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Семён Серзин, Тимофей Трибунцев, Юлия Пересильд, Георгий Кудренко, Юрий Борисов и Александр Ильин — младший.

Сценарий для фильма написал сам Серебренников, а оператором выступил Владислав Опельянц, который работал над «Летом» и «Вторжением».

Сюжет ленты разворачивается вокруг нескольких дней жизни автослесаря Петрова и его семьи в канун Нового года в Екатеринбурге.

Кроме того, в программу «Особый взгляд» Каннского фестиваля вошла работа российского режиссёра Киры Коваленко «Особый взгляд». В основной программе, помимо фильма Серебренникова, будут представлены картины Франсуа Озона, Уэса Андерсона, Пола Верховена и других режиссёров.

Ранее Серебренников анонсировал свой новый проект «Силиконовая дура», который будет готовить совместно с писателем Алексеем Сальниковым, написавшим роман «Петровы в гриппе».

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