Фильм Серебренникова вошёл в программу Каннского фестиваля

Картина российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошла в основную конкурсную программу Каннского фестиваля. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.
Фильм снят по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». В работе над ним принимали участие компании их четырёх стран — России, Германии, Франции и Швейцарии. Роли в ленте исполняют Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Семён Серзин, Тимофей Трибунцев, Юлия Пересильд, Георгий Кудренко, Юрий Борисов и Александр Ильин — младший.
Сценарий для фильма написал сам Серебренников, а оператором выступил Владислав Опельянц, который работал над «Летом» и «Вторжением».
Сюжет ленты разворачивается вокруг нескольких дней жизни автослесаря Петрова и его семьи в канун Нового года в Екатеринбурге.
Кроме того, в программу «Особый взгляд» Каннского фестиваля вошла работа российского режиссёра Киры Коваленко «Особый взгляд». В основной программе, помимо фильма Серебренникова,
Ранее Серебренников анонсировал свой новый проект «Силиконовая дура», который будет готовить совместно с писателем Алексеем Сальниковым, написавшим роман «Петровы в гриппе».