Каннский кинофестиваль назвал 56 фильмов-номинантов

Международный Каннский кинофестиваль, не состоявшийся в мае из-за пандемии коронавируса, обнародовал список номинантов.
Организаторы отказались от проведения киносмотра в оригинальном формате, поэтому 56 фильмов конкурсной программы покажут на осенних фестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе,
Участниками смотра в Каннах могли стать «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Падение» Вигго Мортенсена, «Топорик» Стива МакКуина, «Лето 85-го» Франсуа Озона.
Генеральный директор кинофорума Тьерри Фремо рассказал, что всего было получено две тысячи заявок.
Как писал NEWS.ru, французские власти в мае решили полностью отказаться от проведения Каннского кинофестиваля. Мероприятие было ежегодным с 1952 года.
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