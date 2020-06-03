Каннский кинофестиваль назвал 56 фильмов-номинантов

https://static.news.ru/photo/a6066d9a-a5cd-11ea-a10c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный Каннский кинофестиваль, не состоявшийся в мае из-за пандемии коронавируса, обнародовал список номинантов.

Организаторы отказались от проведения киносмотра в оригинальном формате, поэтому 56 фильмов конкурсной программы покажут на осенних фестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе, говорится на сайте конкурса.

Участниками смотра в Каннах могли стать «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Падение» Вигго Мортенсена, «Топорик» Стива МакКуина, «Лето 85-го» Франсуа Озона.

Генеральный директор кинофорума Тьерри Фремо рассказал, что всего было получено две тысячи заявок.

Как писал NEWS.ru, французские власти в мае решили полностью отказаться от проведения Каннского кинофестиваля. Мероприятие было ежегодным с 1952 года.