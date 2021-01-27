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Каннский фестиваль перенесли на июль

20:12, 27 января 2021
Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный Каннский кинофестиваль в 2021 году пройдёт с 6 по 17 июля.

Организаторы мероприятия сообщили об этом на официальной странице фестиваля в Twitter.

Изначально намеченный на 11–22 мая 2021 года Каннский фестиваль пройдёт с 6 (вторник) по 17 июля (суббота) 2021 года, — гласит сообщение.

Организаторы пока не уточнили, изменится ли крайний срок подачи заявок на участие в фестивале от кинодеятелей.

Французский курортный город Канн традиционно принимает кинофестиваль в мае. Мероприятие проходит во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Каннский кинофестиваль является одним из старейших (задуман в 1939 году, впервые проведён в 1946 году) и престижных в мире. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что крупнейший в Скандинавии международный кинофестиваль, проходящий в шведском Гётеборге, в 2021 году состоится под знаком изоляции, в формате «один показ — один зритель». Его организаторы сейчас ищут кинолюбителя, который согласился бы в полном одиночестве целую неделю смотреть фильмы на удалённом острове с маяком, сообщал NEWS.ru.

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