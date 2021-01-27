Каннский фестиваль перенесли на июль

Французский курортный город Канн традиционно принимает кинофестиваль в мае. Мероприятие проходит во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Каннский кинофестиваль является одним из старейших (задуман в 1939 году, впервые проведён в 1946 году) и престижных в мире. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что крупнейший в Скандинавии международный кинофестиваль, проходящий в шведском Гётеборге, в 2021 году состоится под знаком изоляции, в формате «один показ — один зритель». Его организаторы сейчас ищут кинолюбителя, который согласился бы в полном одиночестве целую неделю смотреть фильмы на удалённом острове с маяком, сообщал NEWS.ru.