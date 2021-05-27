Премьера «Французского вестника» Уэса Андерсона состоится осенью 2021 года

https://static.news.ru/photo/56d10814-bf82-11eb-899a-96000091f725_660.jpg Билл Мюррей в фильме «Французский вестник» Фото: American Empirical Pictures

Первый показ десятой полнометражной ленты в карьере американского режиссёра Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» состоится на Каннском кинофестивале, который пройдёт с 6 по 17 июля. Мировая премьера запланирована на осень — 22 октября 2021-го, передаёт портал «7 Дней».

Выход ленты откладывался несколько раз с прошлого года из-за пандемии COVID-19. Сначала кинотеатры закрылись полностью, позже максимальная заполняемость не превышала 25%. Картина «Французский вестник» посвящена трём публикациям в американском журнале The French Dispatch, каждую из которых превратили в отдельную сюжетную линию.

В СМИ предполагают, что источником вдохновения для Андерсона стал журнал The New Yorker, большим поклонником которого он является со школьных времён. Часть персонажей и событий он позаимствовал из реальных материалов издания. По его словам, он собирается рассказать зрителю историю обычного американского репортёра, работающего во Франции. Режиссёр также считает картину «любовным посланием журналистам». Во «Французском вестнике» сыграли Эдриен Броуди, Бенисио Дель Торо, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Тимоти Шаламе и другие.

Ранее сообщалось, что самой ожидаемой кинолентой грядущего лета стал боевик «Чёрная Вдова» по мотивам комиксов Marvel, передаёт компания Fandango, занимающаяся продажей электронных билетов. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. Далее идёт фантастический триллер «Тихое место 2» и блокбастер «Форсаж 9». В первую пятёрку попало ещё одно детище студии Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец», а также фильм, основанный на комиксах DC, «Отряд самоубийц 2: Миссия навылет».