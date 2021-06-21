Триллер «Основной инстинкт» впервые покажут в российских кинотеатрах

Эротический триллер «Основной инстинкт» режиссёра Пола Верховена впервые покажут в кинотеатрах России. Картина появится на экранах 29 июля. Зрители увидят отреставрированную версию фильма с Майклом Дугласом и Шерон Стоун в главных ролях, передаёт компания-прокатчик A-One на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В ленту добавят сцены, вырезанные по соображением цензуры в США. Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992-м на открытии Каннского кинофестиваля. Почти через 30 лет полотно до сих пор остаётся смелым и новаторским проектом, определившим жанр эротического триллера.

В центре сюжета — детектив Ник Каррэн, расследующий убийство рок-звезды. Главная подозреваемая — знакомая жертвы, писательница Кэтрин Трамелл. Она обладает удивительной способностью манипулировать людьми, и увлечение Ника перерастает в одержимость. Фильм собрал в прокате $352 млн. В 2006-м вышел сиквел с Шерон Стоун — «Основной инстинкт 2», провалившийся в прокате и «разгромленный» критиками.

Одним из продюсеров обеих частей стал Марио Кассар, известный по блокбастерам «Терминатор», «Терминатор 3: Восстание машин», «Терминатор 2: Судный день», франшизе «Рэмбо», «Звёздным вратам» и другим кинохитам.

Ранее сообщалось, что российский актёр театра и кино Владимир Вдовиченков в беседе с NEWS.ru оценил покупку американским стриминг-сервисом Netflix двух частей фильма «Бумер», в которых он исполнил одну из главных ролей. Заслуженный артист РФ считает, что на Западе слегка припозднились — лет так на 20.