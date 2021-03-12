СМИ сообщили о ликвидации «Седьмой студии»

https://static.news.ru/photo/44d1d15e-831c-11eb-8fbe-96000091f725_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Театральная труппа «Седьмая студия», созданная режиссёром Кириллом Серебренниковым в 2012 году, ликвидирована. Об этом сообщил источник, близкий к организации.

Как уточняет «Интерфакс», деятельность Автономной некоммерческой организации по развитию и популяризации современного искусства «Седьмая студия» прекратилась в связи с ликвидацией по решению учредителей. Оно было принято в сентябре прошлого года на внеочередном собрании АНО.

Я так понимаю, это формальный процесс, она действительно была не ликвидирована, она продолжала функционировать, пока шёл процесс, но, видимо, сейчас учредители пришли к решению ликвидировать эту автономную некоммерческую организацию, — рассказал источник.

26 июня 2020 года Мещанский суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Все фигуранты были признаны виновными. Из приговора следует, что бывшие руководители АНО под руководством Серебренникова обманывали сотрудников Минкульта и присвоили почти 129 млн рублей из 216,5 млн, которые были выделены организации из госбюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа» в 2011–2014 годах.

Серебренникову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафа в 800 тысяч рублей, бывшему гендиректору АНО Юрию Итину — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, испытательный срок в течение трёх лет. Экс-гендиректор «Седьмой студии» Алексей Малобродский осуждён на два года условно и должен был выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Также суд наказал бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России, директора Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Ей назначили штраф в размере 100 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Серебренников, Малобродский и Итин были признаны виновными в мошенничестве. Бывшая чиновница Минкультуры Апфельбаум была признана виновной в халатности. Судья подчеркнула, что Апфельбаум была не осведомлённым о преступных намерениях лицом, а Серебренников действовал из корыстных побуждений. Также суд утверждает, что режиссёр сообщал ей завышенные сметы на планируемые культурные мероприятия, после чего получал субсидии от Минкультуры.

В феврале 2021 года Кирилл Серебренников покинул пост художественного руководителя «Гоголь-центра». Как писал NEWS.ru, его сменил в этой должности актёр Алексей Агранович.