Каннский фестиваль могут перенести на конец лета

Международный Каннский кинофестиваль организаторы хотят провести в запланированные даты с 11 по 22 мая, но могут перенести на лето 2021 года. Об этом заявили организаторы мероприятия.
В 2020 года фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса, в 2021 году его также могут
Ранее Берлинский кинофестиваль, который обычно проходит в феврале, был перенесен на март и июнь.
Ранее стало известно, что крупнейший в Скандинавии международный кинофестиваль, проходящий в шведском Гётеборге, в этом году состоится под знаком изоляции, в формате «один показ — один зритель». Его организаторы сейчас ищут кинолюбителя, который согласился бы в полном одиночестве целую неделю смотреть фильмы на удалённом острове с маяком, сообщал NEWS.ru.