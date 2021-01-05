Каннский фестиваль могут перенести на конец лета

https://static.news.ru/photo/2412fb26-5038-11eb-8f3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Международный Каннский кинофестиваль организаторы хотят провести в запланированные даты с 11 по 22 мая, но могут перенести на лето 2021 года. Об этом заявили организаторы мероприятия.

В 2020 года фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса, в 2021 году его также могут перенести из-за эпидемиологической ситуации, передаёт France 24.

Ранее Берлинский кинофестиваль, который обычно проходит в феврале, был перенесен на март и июнь.

Ранее стало известно, что крупнейший в Скандинавии международный кинофестиваль, проходящий в шведском Гётеборге, в этом году состоится под знаком изоляции, в формате «один показ — один зритель». Его организаторы сейчас ищут кинолюбителя, который согласился бы в полном одиночестве целую неделю смотреть фильмы на удалённом острове с маяком, сообщал NEWS.ru.