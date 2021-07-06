ВОЗ назвала «очень опасной» текущую стадию пандемии коронавируса

Несмотря на подвижки в борьбе с коронавирусом, достигнутые мировым сообществом, в настоящее время пандемия находится на очень опасной стадии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова приводит ТАСС.

Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остаётся в очень опасной фазе, — сказал Гебрейесус.

По его мнению, единственным выходом в сложившейся ситуации является поддержка стран в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.

Глава ВОЗ также напомнил, что сейчас коронавирусные ограничения начали смягчать страны, располагающие инструментами борьбы с заболеванием, в первую очередь располагающие вакцинами. Те же государства, где с защитными средствами ситуация не слишком хороша, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности.

Выступая на Политическом форуме Экономического и социального совета ООН, Гебрейесус отметил, что в настоящее время наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 в странах Африки, Азии и Америки.

По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 183 934 913 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 985 022 человека.

Ранее медик назвал страну, которая станет «рассадником» коронавируса.