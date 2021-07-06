Названа страна, которая станет «рассадником» коронавируса

Великобритания может стать «рассадником» новых мутаций коронавирусной инфекции. Об этом заявил доктор Хилари Джонс в эфире телеканала ITV.

По его словам, правительство Соединённого Королевства слишком полагается на программу по вакцинации населения. Для борьбы с коронавирусом необходимы и другие меры. Врач отметил, что вакцинация действительно помогла и снизила число тяжёлых случаев заболевания, но сейчас в стране распространён штамм «дельта».

Джонс считает, что в ближайшем будущем Великобритания столкнётся с заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев в день. Это приведёт к тому, что коронавирус будет стремительно мутировать.

У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса, — сообщил врач.

Ранее посол Великобритании в России Дебора Броннерт рассказала, что в настоящее время 90% жителей Великобритании уже сделали или собираются сделать прививку от коронавирусной инфекции. По её словам, такие высокие показатели связаны с тем, что вакцинация от коронавируса в Великобритании является добровольной.