Стало известно, почему британцы вакцинируются рекордными темпами

В настоящее время 90% жителей Великобритании уже сделали или собираются сделать прививку от коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель в мире. Об этом сообщила посол Великобритании в России Дебора Броннерт в интервью изданию «Фонтанка».

По её словам, такие высокие показатели связаны с тем, что вакцинация от коронавируса в Великобритании является добровольной. В связи с этим Боннерт считает добровольную вакцинацию лучше обязательной.

Мы наблюдаем крайне высокие показатели добровольной вакцинации населения по всей стране, — отметила посол.

Она подчеркнула, что жители Великобритании обладают относительно высоким уровнем научного знания. Также у британцев есть надёжные и уважаемые независимые регуляторы в сфере здравоохранения, которые с помощью прозрачных процедур проверяют новые лекарства на предмет их безопасности. Кроме того, Соединённое Королевство имеет ведущий мировой опыт в области биологии. Всё это помогает Великобритании достичь очень высоких показателей вакцинации населения.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что каждый совершеннолетний житель Великобритании сможет получить первую дозу вакцины от коронавируса к сентябрю 2021 года. Политик отметил, что у Лондона есть договорённости с семью поставщиками вакцины.