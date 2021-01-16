В Британии пообещали обеспечить вакциной всё взрослое население к сентябрю

https://static.news.ru/photo/97a915fc-58b2-11eb-89cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: May James/Keystone Press Agency

Каждый совершеннолетний житель Великобритании сможет получить первую дозу вакцины от коронавируса к сентябрю 2021 года. Об этом заявил глава МИД страны Доминик Рааб.

Если мы сможем сделать это быстрее, то отлично, но пока это нынешние ориентиры, — цитирует министра The Guardian.

Он отметил, что у Лондона есть договорённости с семи поставщиками вакцины. Кроме того, Рааб предположил, что весной станет возможной постепенная отмена введённых ограничений, и страна сможет вернуться к нормальной жизни.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились свыше 3,3 млн человек. Страна заняла пятое место по уровню заболеваемости в мире, потеснив Францию. Жертвами инфекции в Соединённом королевстве стали 88,7 тысячи человек.

Вакцинации в Великобритании началась 8 декабря. Первыми прививают медицинских работников, постояльцев домов престарелых и людей старше 80 лет. Затем начнётся вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых. Жителям Соединённого Королевства делают прививки препаратами Pfizer и АstraZeneca.

В середине декабря в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. По данным специалистов, штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что одним из центров вакцинации в Британии стал Солсберийский собор в графстве Уилтшир, построенный в XIII веке. Для пациентов организована музыкальная программа, которая будет исполняться на органе XIX века.