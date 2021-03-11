Байден подписал пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 трлн

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 11 марта подписал утверждённый конгрессом пакет мер по стимулированию пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики на $1,9 трлн.
Об этом
Палата представителей утвердила пакет мер 10 марта, сенат — 6 марта.
Как передавал NEWS.ru, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что для финансирования мер по восстановлению американской экономики власти страны могут пойти на повышение налогов, в частности в корпоративной сфере. Отвечая на вопрос о том, надо ли ждать увеличения ставок на прирост капиталов, Йеллен сказала, что «данный вопрос заслуживает обсуждения». Также она вспомнила об озвученных Байденом планах установить налог на прибыль в 28% (сейчас 21%). Министр финансов при этом выступила против повышения налогов для физлиц.