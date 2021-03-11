Байден подписал пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 трлн

https://static.news.ru/photo/e00dd186-82a4-11eb-ae5c-96000091f725_660.jpg Фото: Doug Mills /Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 11 марта подписал утверждённый конгрессом пакет мер по стимулированию пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики на $1,9 трлн.

Об этом сообщает CNN. Получившая одобрение законодателей и главы государства инициатива основывается на предложенной командой Байдена программе по преодолению экономических последствий пандемии. Планируется выделить $400 млрд непосредственно на борьбу с распространением вируса. $1 трлн потратят на помощь гражданам США, остальная часть суммы пойдёт на стимулирование экономики. В рамках предусмотренных в пакете мер многие американцы получат единовременную выплату в размере $1400.

Палата представителей утвердила пакет мер 10 марта, сенат — 6 марта.

Как передавал NEWS.ru, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что для финансирования мер по восстановлению американской экономики власти страны могут пойти на повышение налогов, в частности в корпоративной сфере. Отвечая на вопрос о том, надо ли ждать увеличения ставок на прирост капиталов, Йеллен сказала, что «данный вопрос заслуживает обсуждения». Также она вспомнила об озвученных Байденом планах установить налог на прибыль в 28% (сейчас 21%). Министр финансов при этом выступила против повышения налогов для физлиц.