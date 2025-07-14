Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 17:35

В США заявили о сближении политики Трампа и Байдена по конфликту на Украине

NYT: политика Трампа по вооружению Украины сближается с позицией Байдена

Дональд Трамп и Джо Байден Дональд Трамп и Джо Байден Фото: Kenny Holston/The New York Times/Global Look Press

Политика президента США Дональда Трампа все больше становится похожа на позицию предыдущего главы Белого дома Джо Байдена, пишет газета The New York Times. По ее данным, при этом есть основания сомневаться, что американский лидер будет долго придерживаться этого подхода.

Спустя почти шесть месяцев после своей инаугурации, когда президент Трамп пообещал, что будет измерять свой успех «войнами, которым мы положим конец» и «войнами, в которые мы никогда не вступим», он принимает в отношении России решение, которое на первый взгляд очень похоже на подход его предшественника: вооружать украинцев, чтобы отразить вторжение, — говорится в материале.

Издание отмечает, что Трамп готовится представить новый план по поставкам американского оружия для Европы, которая затем передаст его Украине. Таким образом, по мнению журналистов, глава Белого дома приближается к политике Байдена в вопросе поддержки Украины.

В материале говорится, что американский лидер пришел к новой позиции циклическим путем, поэтому, если судить по изменению его отношения к конфликту по последним месяцам, нельзя утверждать, что он будет долго ее придерживаться. Журналисты считают, что глава Трамп действует из чувства личной обиды, так как обнаружил, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным совсем не такие, какими он их когда-то себе представлял.

Ранее сообщалось, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

США
президент США
Дональд Трамп
политика
Украина
Джо Байден
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трампа поймали на намерении дать Украине дальнобойные ракеты
Умерла 31-летняя звезда дорамы «Кардиохирурги»
В ВЭБ.РФ раскрыли, сколько заработали для будущих пенсионеров в I полугодии
Беременные студентки смогут рассчитывать на крупное пособие с 1 сентября
Аллерголог раскрыла смертельно опасный материал в подушках
Под Москвой работника фермы посадили на цепь из-за подозрений в краже скота
В Госдуме раскрыли, почему важно запретить выдачу микрокредитов онлайн
Как бизнес адаптируется к росту цен на топливо: кейсы поставщиков
Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция
Названа неочевидная польза шоколада
Под Харьковом заметили бьющих ВСУ русских крупнокалиберных «девушек»
Пассажирский самолет оказался разбит градом и экстренно ушел на посадку
Автодилеры нашли того, кто расплатится за кризис на авторынке
В ГД придумали жесткое наказание перекрывшим дорогу военному авто мигрантам
Конфликт с Яковлевой, «изнасилование» Прокловой: как жил Александр Митта
«Есть пределы»: в ГД ответили, по кому ударит санкционная «кувалда» Трампа
Две женщины прокатились в автобусе и получили серьезные ожоги
55 ударов ножом в голову: студент-убийца внезапно оказался на свободе
Житель Омска распылил перцовый баллончик в машину с ребенком
Врач назвал гипертоникам продукты, которые могут быть эффективнее таблеток
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.