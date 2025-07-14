В США заявили о сближении политики Трампа и Байдена по конфликту на Украине

В США заявили о сближении политики Трампа и Байдена по конфликту на Украине NYT: политика Трампа по вооружению Украины сближается с позицией Байдена

Политика президента США Дональда Трампа все больше становится похожа на позицию предыдущего главы Белого дома Джо Байдена, пишет газета The New York Times. По ее данным, при этом есть основания сомневаться, что американский лидер будет долго придерживаться этого подхода.

Спустя почти шесть месяцев после своей инаугурации, когда президент Трамп пообещал, что будет измерять свой успех «войнами, которым мы положим конец» и «войнами, в которые мы никогда не вступим», он принимает в отношении России решение, которое на первый взгляд очень похоже на подход его предшественника: вооружать украинцев, чтобы отразить вторжение, — говорится в материале.

Издание отмечает, что Трамп готовится представить новый план по поставкам американского оружия для Европы, которая затем передаст его Украине. Таким образом, по мнению журналистов, глава Белого дома приближается к политике Байдена в вопросе поддержки Украины.

В материале говорится, что американский лидер пришел к новой позиции циклическим путем, поэтому, если судить по изменению его отношения к конфликту по последним месяцам, нельзя утверждать, что он будет долго ее придерживаться. Журналисты считают, что глава Трамп действует из чувства личной обиды, так как обнаружил, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным совсем не такие, какими он их когда-то себе представлял.

Ранее сообщалось, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.