Арестованный российский бизнесмен создаст политическую силу в Армении Бизнесмен Карапетян заявил о создании новой политической силы в Армении

Российский предприниматель и меценат Самвел Карапетян объявил о планах сформировать новую политическую организацию, сообщила его пресс-служба. Заявление о создании объединения прозвучало на фоне недавнего ареста бизнесмена в Армении, передает ТАСС.

Мы создаем принципиально новую политическую силу, — говорится в сообщении пресс-службы.

Карапетяна задержали 18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении, обвинив в публичных призывах к захвату власти. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца. Бизнесмен отвергает обвинения. После задержания власти начали проверки его предприятий: в Ереване и ряде регионов закрыли несколько пиццерий сети «Пицца Ташир», а также запустили процесс национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей Карапетяну.

Ранее армянский президент Ваагн Хачатурян подписал законы, которые позволят национализировать компанию российского предпринимателя. В «Электросетях Армении» назвали этот процесс незаконным и объявили о намерении бороться.