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14 июля 2025 в 21:12

«Американское оружие на Украину»: Келлог раскрыл тему переговоров в Киеве

Келлог обсудил с Зеленским поставки американского оружия Киеву через НАТО

Владимир Зеленский и Кит Келлог Владимир Зеленский и Кит Келлог Фото: Keith Kellogg/Global Look Press

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что во время встречи в Киеве обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским решение президента США Дональда Трампа по поставкам американского оружия Украине через страны НАТО. На странице в соцсети X он написал, что Альянс придерживается принципа «мир через силу».

В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину, — написал Келлог.

Он добавил, что поставки будут финансироваться странами Европы, что ускорит их доставку на Украину. Спецпосланник Трампа считает, что это поддержит украинскую оборону, укрепит единство НАТО и покажет его приверженность к «миру через силу».

Ранее Зеленский сообщал, что обсудил с Келлогом закупки вооружения для ВСУ вместе с европейскими странами, усиление ПВО и совместное производство оружия. Он отметил, что обсудил с Келлогом и санкции против России, а также выразил надежду на «лидерство Соединенных Штатов» в этом вопросе.

США
Украина
Кит Келлог
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