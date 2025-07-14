«Американское оружие на Украину»: Келлог раскрыл тему переговоров в Киеве Келлог обсудил с Зеленским поставки американского оружия Киеву через НАТО

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что во время встречи в Киеве обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским решение президента США Дональда Трампа по поставкам американского оружия Украине через страны НАТО. На странице в соцсети X он написал, что Альянс придерживается принципа «мир через силу».

В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину, — написал Келлог.

Он добавил, что поставки будут финансироваться странами Европы, что ускорит их доставку на Украину. Спецпосланник Трампа считает, что это поддержит украинскую оборону, укрепит единство НАТО и покажет его приверженность к «миру через силу».

Ранее Зеленский сообщал, что обсудил с Келлогом закупки вооружения для ВСУ вместе с европейскими странами, усиление ПВО и совместное производство оружия. Он отметил, что обсудил с Келлогом и санкции против России, а также выразил надежду на «лидерство Соединенных Штатов» в этом вопросе.