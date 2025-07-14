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14 июля 2025 в 20:49

В России оценили последние заявления Трампа

Эксперт Новик: заявления Трампа являются частью переговорной стратегии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не закрыл канал для переговоров с Россией, его сегодняшние заявления часть переговорной стратегии, заявил ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. Он добавил, что любые потенциальные высказывания президента США однозначно не станут переломными и ультимативными.

Что касается перспектив сохранения возможностей для переговорного процесса между США и Россией по Украине и другим вопросам, то Трамп не закроет этот канал. Полного прекращения коммуникации, как было при Байдене, не будет, — заявил Новик.

По словам Новика, поставки оружия, санкционное давление, дискуссии вокруг присвоения замороженных российских активов, а также резкие и эмоциональные высказывания — всё это является неотъемлемой частью переговорной тактики Трампа, которую он применял ещё в течение первого президентского срока.

Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.

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