Раскрыта тайная цель недельного визита Келлога на Украину

Недельный визит спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога может быть связан с формированием нового правительства, заявил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, американские представители приехали в Киев на такой длительный срок не только для обсуждения поставок оружия, но и для решения кадровых вопросов. Как отметил Килинкаров, в скором будущем американцы могут усилить влияние на Украине.

Они зависимы от западных партнеров. Вопрос только в том, от каких западных партнеров они будут более зависимы. Условно говоря, от тех же британцев или от американцев. Я считаю, что американцы усилят свои позиции. Приезд американских представителей на Украину на неделю не только ради поставок вооружений и всего остального. Я думаю, это касается и вопросов формирования нового правительства и кадровой политики, которую будет проводить новое руководство. С точки зрения Украины мало что поменяется. Это будет такое же подконтрольное правительство, как и правительство Шмыгаля. По сути они не в состоянии самостоятельно обеспечить функционирование государства Украина, — поделился Килинкаров.

Экс-депутат Рады оценил возможные перестановки в правительстве Украины. По его мнению, пока нет уверенности, что представители украинской власти и олигархата нашли консенсус в этом вопросе.

Надо будет посмотреть, как пройдет процесс голосования. Я не уверен, что в парламенте найден консенсус в отношении нового правительства. Слишком много здесь пересекается интересов как внутри украинской политики, так и в отношении украинского олигархата, который формировался на основе определенных балансов интересов. Условно говоря, были учтены интересы Рината Ахметова и Шмыгаля. Это представители этого олигархата. Там есть и Пинчук, который все это время, по крайней мере, пока у власти были демократы, управлял внутри Украины всеми политическими процессами, в том числе и кадровой политикой, — заключил Килинкаров.

Экс-депутат подчеркнул, что у внешних политических игроков — британцев и американцев — огромный интерес к тому, кто будет возглавлять правительство и под чьим влиянием оно окажется.

Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в Киев прибыл Кит Келлог. По словам Ермака, планируется несколько тем для обсуждения, в том числе поставки оружия и сотрудничество между двумя странами.