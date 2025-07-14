На Украину прибыл Келлог Ермак сообщил о прибытии на Украину спецпосланника президента США Келлога

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев, сообщил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, планируется несколько тем для обсуждения, в том числе поставки оружия и сотрудничество между двумя странами.

Приветствуем на Украине спецпредставителя Президента США Кита Келлога. Много тем для разговора, — написал Ермак.

Ранее сообщалось, что Келлог пробудет в Киеве неделю. По словам политика, программа в украинской столице будет чрезвычайно насыщена. Келлог также пошутил, что из-за плотного графика ему не хватает времени на завтрак.

До этого СМИ сообщили, что Келлог примет участие во встрече «коалиции желающих» европейских стран по поддержке Украины. Это будет первый случай участия США во встрече группы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию об участии Келлога во встрече по украинскому вопросу, заявил, что оно носит формальный характер. По его словам, спецпредставитель президента США должен быть в курсе обсуждаемой ситуации.