Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 15:45

Трамп высылает в Киев пожаловавшегося на голод Келлога

Спецпосланник Трампа Келлог отправится в Киев на неделю

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что отправится в Киев с визитом в понедельник, 14 июля. Он пробудет в столице неделю, передает «Новости Live». По словам политика, программа в украинской столице будет чрезвычайно насыщена. Келлог также пошутил, что из-за плотного графика ему не хватает времени на завтрак.

Мы будем в Киеве в понедельник. Мы будем там всю неделю, — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что Келлог примет участие во встрече «коалиции желающих» европейских стран по поддержке Украины. Это будет первый случай участия США во встрече группы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию об участии Келлога во встрече по украинскому вопросу, заявил, что оно носит формальный характер. По его словам, спецпредстаивтель президента США должен быть в курсе обсуждаемой ситуации.

Американский аналитик Тед Снайдер тем временем отметил, что украинский конфликт закончится для властей в Киеве печально. Он считает, что Запад не поддержит страну в вопросе присоединения к НАТО и ЕС.

Киев
США
Кит Келлог
Дональд Трамп
Украина
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Точка общепита в российском скосила почти полсотни людей сальмонеллезом
Зарезавшему свою девушку и мать школьнику с Урала запросили 10 лет колонии
Глава ГУР Украины оценил реалистичность прекращения огня до конца 2025 года
Молдавского оппозиционного депутата требуют посадить на 13 лет
Россиянам рассказали, как вычислить качественный мед среди фальсификатов
Пилоты турецкого авиалайнера заметили необычную вспышку в небе над Россией
Собянин на пальцах объяснил, как будут контролировать мигрантов в Москве
Закуска из помидоров — приготовится быстрее, чем чайник закипит!
Экс-главе РАЭК Гребенникову грозит суровое наказание за предательство
В Мурино мать сдала следователям 21-летнего ухажера 17-летней дочери
Разделываем курицу дома — легко и без лишних усилий
Наблюдаем педофилию: блогерша рожает от подростка на потеху публике
В России могут ввести полный запрет на вывоз бензина
Журналистка рассказала о решении суда по делу о клевете на Брижит Макрон
Политолог объяснил, почему Трамп начал угрожать России
Названы сроки запуска реактора БН-1200М на Белоярской АЭС
Российского академика оштрафовали на 150 тысяч рублей по серьезной статье
Во Франции призвали не запугивать граждан войной с Россией
Трамп высылает в Киев пожаловавшегося на голод Келлога
Никас Сафронов выразил желание написать портрет одного российского политика
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.