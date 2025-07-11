Трамп высылает в Киев пожаловавшегося на голод Келлога Спецпосланник Трампа Келлог отправится в Киев на неделю

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что отправится в Киев с визитом в понедельник, 14 июля. Он пробудет в столице неделю, передает «Новости Live». По словам политика, программа в украинской столице будет чрезвычайно насыщена. Келлог также пошутил, что из-за плотного графика ему не хватает времени на завтрак.

Мы будем в Киеве в понедельник. Мы будем там всю неделю, — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что Келлог примет участие во встрече «коалиции желающих» европейских стран по поддержке Украины. Это будет первый случай участия США во встрече группы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию об участии Келлога во встрече по украинскому вопросу, заявил, что оно носит формальный характер. По его словам, спецпредстаивтель президента США должен быть в курсе обсуждаемой ситуации.

Американский аналитик Тед Снайдер тем временем отметил, что украинский конфликт закончится для властей в Киеве печально. Он считает, что Запад не поддержит страну в вопросе присоединения к НАТО и ЕС.