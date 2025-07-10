Названа истинная причина участия США во встрече «коалиции желающих»

Участие спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога во встрече «коалиции желающих» носит формальный характер, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Келлог должен быть в курсе обсуждаемой ситуации.

США всегда имели свою точку зрения по поводу физического участия в этом конфликте. Мне кажется, что сегодняшнее присутствие представителя по Украине в «коалиции желающих» носит естественный характер, формальный. Он должен быть в курсе всех происходящих событий, он в этом заинтересован. Это его право, его обязанность, — отметил Чепа.

При этом депутат подчеркнул, что сенатор Линдси Грэм, который тоже должен быть на встрече, продвигает антироссийскую повестку. Как сказал Чепа, для этого американский политик использует все возможные способы.

А известный Грэм, этот русофоб, ищет все возможные пути для того, чтобы как-то насолить нам, — высказался Чепа.

Ранее стало известно, что Келлог примет участие во встрече «коалиции желающих» европейских стран по поддержке Украины. Это будет первый случай участия США во встрече группы.