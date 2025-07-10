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10 июля 2025 в 18:49

Названа истинная причина участия США во встрече «коалиции желающих»

Депутат Чепа назвал формальностью участие Келлога во встрече «коалиции желающих»

Владимир Зеленский и Кит Келлог Владимир Зеленский и Кит Келлог Фото: Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/TASS

Участие спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога во встрече «коалиции желающих» носит формальный характер, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Келлог должен быть в курсе обсуждаемой ситуации.

США всегда имели свою точку зрения по поводу физического участия в этом конфликте. Мне кажется, что сегодняшнее присутствие представителя по Украине в «коалиции желающих» носит естественный характер, формальный. Он должен быть в курсе всех происходящих событий, он в этом заинтересован. Это его право, его обязанность, — отметил Чепа.

При этом депутат подчеркнул, что сенатор Линдси Грэм, который тоже должен быть на встрече, продвигает антироссийскую повестку. Как сказал Чепа, для этого американский политик использует все возможные способы.

А известный Грэм, этот русофоб, ищет все возможные пути для того, чтобы как-то насолить нам, — высказался Чепа.

Ранее стало известно, что Келлог примет участие во встрече «коалиции желающих» европейских стран по поддержке Украины. Это будет первый случай участия США во встрече группы.

Кит Келлог
Украина
Евросоюз
США
Софья Якимова
С. Якимова
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