США впервые примут участие в саммите «коалиции желающих» по Украине Reuters: Келлог впервые представит США на встрече «коалиции желающих» по Украине

Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог примет участие во встрече «коалиции желающих» европейских стран по поддержке Украины, сообщает агентство Reuters. Это будет первый случай участия США во встрече группы.

Келлог примет участие во встрече «коалиции желающих» в четверг. Это первый случай, когда Соединенные Штаты принимают участие во встрече группы стран, в которой доминируют европейские государства, — говорится в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что созданная Парижем и Лондоном «коалиция желающих» по поддержке Украины служит ярким сигналом того, что Европа не оставит Киев в трудный момент. Политик подчеркнул, что этот союз демонстрирует намерение Европы всегда поддерживать украинцев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что «коалиция желающих» под видом благих намерений о вводе миротворцев намерена установить на Украине оккупационный режим. По его словам, европейские лидеры хотят втянуть все стороны в более масштабный конфликт. Политик подчеркнул, что последствия такого шага могут оказаться фатальными.

Позже представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участники так называемой коалиции желающих выглядят как зомби. По словам дипломата, они представляют опасность, потому что ненасытны «как голодные крокодилы».