Участники так называемой «коалиции желающих» выглядят как зомби, заявила представитель МИД России Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она добавила, что они представляют опасность, потому что ненасытные «как голодные крокодилы».

Вы только вдумайтесь — «коалиция желающих». Это уже навязали как мем. <...> Здоровый человек, которому не нужно комментировать внешнюю политику, задает себе вопросы: Это как? Что это? Кто это? Это голодные крокодилы? Кто это такие? <...> Руки растопырили и идут куда-то. Они что-то желают, но не могут сформулировать, что именно. Однако очевидно, что они опасны, потому что ненасытные, — указала дипломат.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что «коалиция желающих» под видом благих намерений о вводе миротворцев намерена установить на Украине оккупационный режим. По его словам, европейские лидеры хотят втянуть все стороны в более масштабный конфликт. Политик подчеркнул, что последствия такого шага могут оказаться фатальными.

Позже посол России в Великобритании Андрей Келин отмечал, что «коалиция желающих» не достигла значимых результатов и превратилась в очередное сборище друзей Киева. Он отметил, что раньше у этой группы стран была «кипучая деятельность», но сейчас ажиотаж вокруг нее сошел на нет.