Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 10:50

«Как голодные крокодилы»: Захарова оценила поведение «коалиции желающих»

Захарова: коалиция желающих похожа зомби, которые представляют опасность

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Участники так называемой «коалиции желающих» выглядят как зомби, заявила представитель МИД России Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она добавила, что они представляют опасность, потому что ненасытные «как голодные крокодилы».

Вы только вдумайтесь — «коалиция желающих». Это уже навязали как мем. <...> Здоровый человек, которому не нужно комментировать внешнюю политику, задает себе вопросы: Это как? Что это? Кто это? Это голодные крокодилы? Кто это такие? <...> Руки растопырили и идут куда-то. Они что-то желают, но не могут сформулировать, что именно. Однако очевидно, что они опасны, потому что ненасытные,указала дипломат.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что «коалиция желающих» под видом благих намерений о вводе миротворцев намерена установить на Украине оккупационный режим. По его словам, европейские лидеры хотят втянуть все стороны в более масштабный конфликт. Политик подчеркнул, что последствия такого шага могут оказаться фатальными.

Позже посол России в Великобритании Андрей Келин отмечал, что «коалиция желающих» не достигла значимых результатов и превратилась в очередное сборище друзей Киева. Он отметил, что раньше у этой группы стран была «кипучая деятельность», но сейчас ажиотаж вокруг нее сошел на нет.

Мария Захарова
Россия
Европа
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал раскрыл, как удар более 700 дронов по Украине изменит ход СВО
Бывший советник раскритиковал решения Трампа по Украине
В Госдуме призвали не доверять материалам CNN c угрозами Трампа Путину
Генерал ответил на заявление ВСУ о сбитых 728 дронах России
Таджикистан выгнал афганских беженцев под угрозой ареста
На Украине пожаловались на рекордную атаку дронов
Воробьев рассказал о новшествах в сфере ЖКУ в Подмосковье
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области горит аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.