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14 июля 2025 в 07:14

Байден сделал одно важное признание о своем президентстве

Байден признал, что использовал автоподпись для указов о помиловании

Джо Байден Джо Байден Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший президент США Джо Байден признался в интервью газете New York Times, что пользовался специальным автоматизированным устройством при подписании указов о помиловании из-за их большого количества. При этом экс-лидер утверждает, что лично одобрил каждый случай.

Их (указов. — NEWS.ru) было много. [Использование] устройства autopen законно. Его использовали другие президенты, включая [президента США Дональда] Трампа, — сказал он.

Вместе с этим Байден назвал ложью обвинения Трампа и других республиканцев о том, что он якобы был недееспособен во время своего президентского срока и что его помощники из-за этого во всю использовали устройство для автоподписи. Объясняя помилование членов своей семьи, политик пояснил, что опасался их преследования Трампом.

Ранее глава Белого дома заявил, что так называемый «список Эпштейна» и прочие документы, связанные с финансистом, мошенническим образом созданы демократами. По его словам, досье они якобы создали вместе с бывшими руководителями ЦРУ и ФБР, а также «неудачниками и преступниками» из администрации Байдена.

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