Глава РФПИ рассказал, что является ключом к улучшению отношений РФ и США

Глава РФПИ рассказал, что является ключом к улучшению отношений РФ и США Дмитриев: конструктивный диалог США с Россией эффективнее, чем попытки давления

Конструктивный диалог между Россией и США более эффективен, чем попытки давления, которые заранее обречены на провал, написал в своем Telegram-канале спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его убеждению, такой подход принесет больше пользы обеим сторонам.

Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен — несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами, — подчеркнул Дмитриев.

Он отметил, что «ошибочные подходы» экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Сейчас, по мнению главы РФПИ, должен начаться «процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России».

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в скором времени могут определиться со сроками нового раунда двусторонних переговоров. По его словам, в ходе диалога стороны продолжат обсуждать раздражители в отношениях Москвы и Вашингтона.