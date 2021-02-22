Налоги в США могут повысить ради восстановления экономики после пандемии

https://static.news.ru/photo/3daeea50-7530-11eb-aaa0-96000091f725_660.jpg Фото: Kirsten Nijhof/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Повышение налогов, в первую очередь в корпоративной сфере, может понадобиться в Соединённых Штатах Америки для финансирования восстановления экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рассказала 22 февраля 2021 года глава Минфина США Джанет Йеллен.

Отвечая на вопрос о том, надо ли ждать увеличения ставок на прирост капиталов, руководитель ведомства заявила, что «данный вопрос заслуживает обсуждения». Также она вспомнила об объявленных накануне лидером США Джо Байденом планах установить налог на прибыль в 28% (сейчас 21%). Министр финансов при этом выступила против повышения налогов для физлиц, передаёт The New York Times.

Введение налога на богатство обсуждалось, но президент [США Джо] Байден не поддерживает этих планов, — добавила Йеллен.

Чиновница отметила, что повышенные налоги точно не введут для граждан, чьи годовые доходы не превышают $400 тысяч. Кроме того, она призвала с осторожностью дискутировать по поводу налогов на финансовые транзакции. Также администрация Джо Байдена допускает повышение инфляции в стране в случае принятия предложенных президентом США мер стимулирования экономики, но не считает это препятствием. Лидер предложил выделить порядка $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией, около $1 трлн — на оказание помощи населению. В администрации США считают, что итоговый объём экономических мер должен приблизиться к $1,9 трлн.

Как писал NEWS.ru, Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на должность главы Министерства финансов. Она набрала необходимые для утверждения половину (плюс один) голосов сенаторов. Трансляция голосования по кандидатуре 74-летнего экономиста шла на сайте сената. На слушаниях в профильном комитете по рассмотрению её кандидатуры 19 января Йеллен заявила, что намерена сохранить санкции против России.