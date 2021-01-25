Главой Минфина США впервые утвердили женщину

https://static.news.ru/photo/f2056ce8-5f70-11eb-8dde-fa163e074e61_660.jpg Джанет Йеллен Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на должность главы Министерства финансов. Она набрала необходимые для утверждения половину (плюс один) голосов сенаторов.

Трансляция голосования по кандидатуре 74-летнего экономиста шла на сайте сената. Теперь первая женщина во главе Минфина в ближайшие дни должна дать присягу. На слушаниях в профильном комитете по рассмотрению её кандидатуры 19 января Йеллен заявила, что намерена сохранить санкции против России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководителем Минфина должна была стать Джанет Йеллен. Она уже сделала громкое заявление, которое может в долгосрочной перспективе обрушить доллар, считают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. В частности, Йеллен призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику. Инвесторы могут расценить её слова как зеленый свет на долгосрочный нисходящий тренд доллара, считают аналитики.