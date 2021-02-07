В Минфине США допустили рост инфляции из-за принятия стимулирующих мер

https://static.news.ru/photo/76a8212a-6962-11eb-9e81-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Администрация Джо Байдена допускает повышение инфляции в стране в случае принятия предложенных президентом США мер стимулирования экономики, но не считает это препятствием. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Это риск, который нам следует иметь в виду. Могу заверить, что у нас есть инструменты, позволяющие принять меры, если такая угроза возникнет, — заявила в эфире телеканала CNN глава Минфина, подчеркнув, что в течение многих лет занималась вопросами, касающимися инфляции.

Байден предложил выделить порядка $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией, около $1 трлн — на оказание помощи населению. В администрации США считают, что итоговый объём экономических мер должен приблизиться к $1,9 трлн.

Йеллен согласилась с оценками экспертов, что без стимулирующих мер безработица в США несколько последующих лет ещё будет высока из-за ущерба, нанесённого пандемией. При этом она выразила уверенность в том, что принятие указанных мер значительно ускорит восстановление экономики.

Как писал NEWS.ru, Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на должность главы Министерства финансов. Она набрала необходимые для утверждения половину (плюс один) голосов сенаторов. Трансляция голосования по кандидатуре 74-летнего экономиста шла на сайте сената. На слушаниях в профильном комитете по рассмотрению её кандидатуры 19 января Йеллен заявила, что намерена сохранить санкции против России.

Ранее она сделала ещё одно громкое заявление, которое может в долгосрочной перспективе обрушить доллар, считают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. В частности, Йеллен призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику. Инвесторы могут расценить её слова как зелёный свет на долгосрочный нисходящий тренд доллара, считают аналитики.