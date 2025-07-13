Пьяный дебошир с палкой напал на настоятеля храма В Петербурге пьяный мужчина ударил палкой настоятеля храма

В Петербурге задержан пьяный дебошир, напавший на настоятеля храма с палкой, сообщает ГУ МВД региона. Инцидент произошел вечером в пятницу, 11 июля, у дома на проспекте Мечникова. 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сначала повредил припаркованный у храма автомобиль, а затем ударил одну из сделавших ему замечание прихожанок.

Прихожанам удалось остановить нападавшего до прибытия полиции. Священнослужитель получил несерьезные травмы и отказался от госпитализации.

Правоохранители задержали мужчину, который не смог внятно объяснить свои действия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побоях (ст. 116 УК РФ). В настоящее время задержанный находится в спецприемнике.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подросток напал на школьниц в районе садоводческого товарищества и нанес своим жертвам удары по голове тяжелым предметом. Одна из пострадавших сумела спастись бегством и сообщить взрослым о произошедшем, что позволило оперативно вызвать медицинскую помощь. Обе девочки были экстренно доставлены в медицинское учреждение.