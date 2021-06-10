США приостановили поставки вакцины Johnson & Johnson

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внутри США приостановлены поставки вакцины от компании Johnson & Johnson (J&J). По данным издания The Wall Street Journal, это связано с тем. что американские власти хотят израсходовать уже скопившуюся вакцину.

Как рассказали изданию знакомые с ситуацией чиновники, федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) временно исключили препарат из еженедельного распределения вакцины. Причина в том, что в настоящее время в стране использовано только чуть более половины из 21 млн доз, ранее распределённых по территории страны.

WSJ пишет, что процент прививающихся вакциной от J&J меньше, чем у вакцин от Moderna или Pfizer. Это может быть связано с тем, что в апреле вакцинация данным препаратом была временно приостановлена из-за ряда случаев тромбоза после прививок у женщин.

При этом федеральные власти в четверг. 10 июня, продлили максимальный срок хранения вакцины J&J с 3 до 4,5 месяца. При этом WSJ сообщает, что у местных властей нет понимания, распространяется ли данное разрешение на ранее поступившие партии препарата.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Вашингтон решили поощрить жителей за вакцинацию от коронавирусной инфекции необычным способом. Привитые граждане смогут бесплатно получить марихуану, пиво, вино или коктейль.