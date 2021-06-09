В США жители смогут получить марихуану за вакцинацию от коронавируса

https://static.news.ru/photo/07250e42-c918-11eb-989a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти американского штата Вашингтон решили поощрить жителей за вакцинацию от коронавирусной инфекции необычным способом. Привитые граждане смогут бесплатно получить марихуану, пиво, вино или коктейль. Об этом сообщает The New York Times.

Такое решение принял Совет штата по продаже спиртных напитков и каннабиса в рамках стратегии вакцинации большого числа жителей. Акция закончится 12 июля. Авторизованные продавцы марихуаны в Вашингтоне смогут бесплатно выдавать одну самокрутку с наркотиком лицам старше 21 года, получившим укол вакцины.

Журналисты издания выяснили, что полностью в штате вакцинацию прошли более 49% населения, а хотя бы одну дозу препарата получили 58%. Общее число жителей страны, которое вакцинировалось от коронавируса, составляет 42%.

Примечательно, что марихуану за вакцинацию можно получить не только в штате Вашингтон, но и в Аризоне. Кроме того, активисты движения New York Marijuana Justice 20 июня в Нью-Йорке предлагали привитым гражданам по одной бесплатной самокрутке. Тогда желающие выстроились в длинную очередь.

Ранее NEWS.ru разбирался, что в разных странах мира гражданам предлагают за вакцинацию. Так, в румынском замке Бран («замок графа Дракулы») открыли пункт вакцинации и всем привитым гражданам экскурсию по замку сделали бесплатной. В японском городе Йокосука решили ввести в магазинах систему скидок для вакцинированных, а власти японского городка Мияширо решили раздать всем по 1000 йен. В Китае за прививку предлагают по две коробки яиц, купоны на покупки, муку, денежные призы и бесплатный вход в парки развлечений.