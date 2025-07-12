Россиян предупредили о возможном наказании за цветы на балконе Юрист Питниченко: при размещении цветов за пределами балкона может грозить штраф

При размещении цветов за пределами балкона может грозить штраф за незаконное переоборудование или нарушение архитектуры здания, заявил NEWS.ru юрист Александр Питниченко. По его словам, лучше ставить горшки с внутренней стороны или согласовать размещение с администрацией.

К обустройству балкона цветами стоит подходить тщательно, ведь если горшки или ящики будут выступать за его пределы, это могут расценить как несогласованное переоборудование и нарушение архитектурного облика здания, за которое также может грозить административная ответственность. Поэтому если вы большой любитель цветов, позаботьтесь о том, чтобы растения находились с внутренней стороны балкона, тогда проблем у вас не будет. Или согласуйте с местной администрацией установку за его пределы, — сказал Питниченко.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что гражданам России грозит штраф за вырубку деревьев на собственном участке без разрешения. По его словам, разрешение не требуется для удаления аварийных, засохших или зараженных деревьев при наличии экспертизы, а также высаженных самим владельцем.