Готовлю за 15 минут на сковороде! Ленивые беляши с курицей и зеленым луком

Готовлю за 15 минут на сковороде! Ленивые беляши с курицей и зеленым луком

Когда хочется чего-то сытного и вкусного, но возиться с лепкой лень — на выручку приходят быстрые беляши. Все просто: фарш смешиваете с тестом и сразу же закидываете на сковороду. Получается вкусно, быстро и без хлопот. Попробуйте приготовить сами!

Смешайте 300 г куриного фарша с мелко нарезанным пучком зелени. Вбейте туда же одно яйцо и 3 ст. л. жирной сметаны. Осторожно всыпьте 5 ст. л. хлебопекарной муки, поперчите и посолите. Консистенция получившейся массы должна напоминать густое тесто.

Выкладывайте ложкой небольшие лепешки на разогретую сковороду. Жарьте беляши с двух сторон на подсолнечном масле, пока не подрумянятся. Такие беляши удобно брать с собой, а еще они хорошо сочетаются с кефиром или томатным соусом.

Совет: добавьте немного тертого сыра в тесто — и беляши получатся с аппетитной сырной корочкой.

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