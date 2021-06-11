Роспотребнадзор перенёс «Нашествие» на 2022 год

https://static.news.ru/photo/f265385e-cabd-11eb-ac0c-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Решение принял Роспотребнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что коронавирус пока не позволяет проводить такой масштабный фестиваль. В связи с требованием Роспотребнадзора оргкомитет «Нашествия» вместе с правительством Подмосковья решил перенести мероприятие на 2022 год. Сообщаются и новые даты: фестиваль запланирован на 29–31 июля. Место его проведения не изменится.

На данный момент сдать или обменять билет нельзя. Автоматизированный сервис по возврату билетов будет запущен 25 июня.

В 2020-м «Нашествие» планировали провести в Тверской области, но шоу отменили из-за COVID-19. Фестиваль проводится с 1999 года. Ежегодно на его площадках выступают десятки музыкальных коллективов, собирая до 200 тысяч зрителей.

В этом году организаторы рок-фестиваля объявляли, что пустят только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или по паспорту вакцинированного от коронавируса.