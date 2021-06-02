Организаторы «Нашествия» рассказали, кого не пустят на фестиваль

https://static.news.ru/photo/91279c98-c43d-11eb-9c57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организаторы рок-фестиваля «Нашествие» назвали условие посещения мероприятия — меломанов пустят только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Пропуском на концерты станут и паспорта вакцинированного от коронавируса, говорится на странице «Нашествия» в социальной сети Facebook.

Хотим не просто провести Главное приключение года («Нашествие». — NEWS.ru), а провести его максимально безопасно, как для зрителей, так и для артистов. Именно поэтому фестиваль НАШЕСТВИЕ станет первым в России COVID-free фестивалем! — рассказали представители шоу.

Организаторы добавили, что пережить «Нашествие» в 2021-м без последствий — гораздо важнее определённых неудобств. Фестиваль пройдёт 30, 31 июля и 1 августа в подмосковном Серпухове. Мероприятие сохранит привычный формат. Кроме концертов, гостям покажут театральные спектакли, фильмы, историческую реконструкцию.

В 2020-м «Нашествие» планировали провести в Тверской области, но шоу отменили из-за COVID-19. Фестиваль проводится с 1999 года. Ежегодно на его площадках выступают десятки музыкальных коллективов, собирая до 200 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль Park Live вновь пришлось отменить из-за пандемии COVID-19, заявили организаторы в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Шоу перенесли на 2022 год.

По словам представителей Park Live, как и в 2020-м, организаторы гастролей зарубежных групп столкнулись с препятствиями. Провести концерты на высоком уровне невозможно: регулярные авиарейсы не налажены, артистам не всегда выдают визы РФ.