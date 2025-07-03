Выставка «Большая страна: Тайны Камчатки» стартовала в Москве

В мультимедийном пространстве «Большая страна» в Москве открылась выставка «Большая страна: Тайны Камчатки». Она будет работать до 14 сентября этого года. Экспозиция расположилась по адресу: улица Пятницкая, дом 76.

Наша задача — не просто рассказать о Камчатке, а дать возможность услышать ее голос, увидеть ее глазами спутника, исследователя и человека, живущего в гармонии с этой суровой и красивой землей, — рассказала руководитель пространства Мария Айзина.

Выставка «Большая страна: Тайны Камчатки» Фото: Дмитрий Шпиленок

На выставке представят фотографии природы Камчатки, а также диких обитателей полуострова. Гости смогут сделать снимки на фоне панорамного пейзажа Камчатки, а также послушать исчезающие языки.

В Центре современного искусства «Креадор» в Москве 17 апреля состоялся закрытый вернисаж выставки «Мы и Майя». Выставка объединила работы современных художников, которые были вдохновлены легендарной балериной Майей Плисецкой.