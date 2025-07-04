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04 июля 2025 в 12:39

В ЕЦБ придумали неожиданное оправдание на случай краха экономики Европы

ЕЦБ решил учитывать природные изменения при формировании монетарной политики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение учитывать состояние окружающей среды при формировании своей монетарной политики, пишет Bloomberg со ссылкой на вице-председателя наблюдательного совета ЕЦБ Фрэнка Элдерсона. По данным источника, экстремальные погодные условия напрямую влияют на ключевые экономические показатели, включая инфляцию и динамику ВВП.

С конца июня Южная и Западная Европа столкнулись с аномальной жарой. Предупреждения об экстремальной жаре также распространялись на Францию, Италию, Португалию, Грецию и Великобританию. Высокие температуры повлияли и на энергетический сектор: некоторые европейские атомные электростанции сократили выработку энергии из-за технических сбоев, а швейцарская АЭС «Безнау» полностью остановила работу обоих энергоблоков из-за перегрева.

Элдерсон подчеркнул, что сильная жара прямо влияет на важные экономические показатели, такие как инфляция и динамика ВВП. Он напомнил, что лето 2022 года привело к росту продовольственной инфляции на 0,4–0,9 процентного пункта и нанесло ощутимый удар по ВВП Германии. Элдерсон добавил, что эти климатические факторы имеют большое влияние, поэтому ЕЦБ продолжает изучать последствия экстремальных температур 2022 года для инфляции и ВВП, чтобы точнее прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

Агентство также отмечает, что глобальное потепление потенциально угрожает ценовой стабильности, в частности из-за усложнения выращивания сельскохозяйственных культур и последующего роста цен на продукты питания. ЕЦБ активизирует меры по борьбе с экономическими рисками, связанными с климатическими изменениями.

Ранее россиянам посоветовали открыть вклад на выгодных условиях, пока они остаются привлекательными для клиентов банков. Объясняется это тем, что снижение ключевой ставки ЦБ уже отражается на условиях по вкладам.

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