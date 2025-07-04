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Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 12:42

«Все очень просто»: раскрыто, как украинские дроны попадают в Россию

Генерал Липовой: украинские дроны попадают в Россию в разобранном виде

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские дроны провозят в Россию в разобранном виде, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, беспилотники собирают на территории страны спящие ячейки, которые прибыли под видом беженцев. Он отметил, что после сборки БПЛА используются для атак на стратегически важные объекты, такие как предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Дроны ВСУ попадают в РФ в разобранном виде, потом где-то в укромном месте они собираются. Собирают их спящие ячейки, которые сюда проникли под видом беженцев. Потом они получают задание от СБУ и запускают их. Все очень просто. Ижевск — это непростой город, это часть оборонно-промышленного производства, поэтому непосредственно туда и запускают эти беспилотники, чтобы максимально нанести ущерб, — пояснил Липовой.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в ряде населенных пунктов и районов республики звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА. Он подчеркнул, что это не учебная тревога. По его словам, сирены сработали не только в Ижевске, но и в других городах.

ВСУ
Ижевск
дроны
БПЛА
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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