В США на праздновании Дня независимости будет звучать русская музыка Axios: в Хьюстоне на День независимости будет играть музыка Чайковского

Симфонический оркестр сыграет увертюру композитора Петра Чайковского «1812» на День независимости в Соединенных Штатах, она будет звучать перед тем, как над парком Херманн в Хьюстоне запустят праздничный салют, передает портал Axios. Оркестровое произведение Чайковского посвящено победе русского народа в Отечественной войне 1812 года против наполеоновской армии.

Это основной элемент празднования Дня независимости по всей стране, несмотря на то что его корни уходят в крупную военную победу России, — сказано в материале издания.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил американского лидера Дональда Трампа с национальным праздником, Днем независимости США, который отмечается 4 июля. При этом, как указал помощник главы РФ Юрий Ушаков, глава российского государства отметил значительный вклад России в становление американской государственности.

До этого Ушаков сообщил, что в ходе телефонной беседы Путин и Трамп 4 июня обсуждали нюансы восстановления отношений между Россией и США. Главы государств сошлись во мнении, что этот вопрос очень важен для Москвы и Вашингтона.