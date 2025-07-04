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04 июля 2025 в 12:42

В США на праздновании Дня независимости будет звучать русская музыка

Axios: в Хьюстоне на День независимости будет играть музыка Чайковского

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симфонический оркестр сыграет увертюру композитора Петра Чайковского «1812» на День независимости в Соединенных Штатах, она будет звучать перед тем, как над парком Херманн в Хьюстоне запустят праздничный салют, передает портал Axios. Оркестровое произведение Чайковского посвящено победе русского народа в Отечественной войне 1812 года против наполеоновской армии.

Это основной элемент празднования Дня независимости по всей стране, несмотря на то что его корни уходят в крупную военную победу России, — сказано в материале издания.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил американского лидера Дональда Трампа с национальным праздником, Днем независимости США, который отмечается 4 июля. При этом, как указал помощник главы РФ Юрий Ушаков, глава российского государства отметил значительный вклад России в становление американской государственности.

До этого Ушаков сообщил, что в ходе телефонной беседы Путин и Трамп 4 июня обсуждали нюансы восстановления отношений между Россией и США. Главы государств сошлись во мнении, что этот вопрос очень важен для Москвы и Вашингтона.

США
Чайковский
День независимости
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