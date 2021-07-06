Порошенко переименовал украинский посёлок в Нью-Йорк

Бывший президент Украины Пётр Порошенко приехал в донецкий посёлок городского типа Новгородское, чтобы переименовать его в Нью-Йорк. Кадры с мероприятия попали в Сеть.

С собой Порошенко привёз новую табличку с названием Нью-Йорк, политик сам её установил.

Однако не все были рады приезду экс-президента Украины. Так, директор краеведческого музея Нью-Йорка закрыл перед экс-лидером страны двери на замок. Об этом рассказал Порошенко в своём Facebook.

Напомним, Верховная рада Украины переименовала посёлок городского типа Новгородское, расположенный в Донецкой области, в Нью-Йорк. Это постановление поддержал 301 депутат. Жители Новгородского сами предложили переименовать посёлок, чтобы вернуть ему историческое название. Населённый пункт носил имя Нью-Йорк до 1951 года.

Ранее Порошенко обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за неспособность вернуть на родину украинских граждан, которые оказались в плену в Донбассе. Он считает это скотством.