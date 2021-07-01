Посёлок в Донбассе переименовали в Нью-Йорк

Верховная рада Украины переименовала посёлок городского типа Новгородское, расположенный в Донецкой области, в Нью-Йорк. Соответствующий указ опубликован на сайте Верховной рады.

Это постановление поддержал 301 депутат. Жители Новгородского сами предложили переименовать посёлок, чтобы вернуть ему историческое название. Населённый пункт носил имя Нью-Йорк до 1951 года.

Посёлок был основан в 1892 году немцами-колонистами. Они пришли с хортицких земель. На острове Хортица на Днепре жили немцы-меннониты, которые прибыли из-под польского Гданьска. По некоторым историческим данным, название «Нью-Йорк» фигурировало в документах ещё до переселения туда немцев.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему Россия выдаёт паспорта жителям Донбасса. По её словам, РФ делает это из-за того, что Киев не выполняет Минские соглашения. Подобные шаги являются вынужденной гуманитарной мерой.