Порошенко раскритиковал Зеленского из-за ситуации с пленными в Донбассе

https://static.news.ru/photo/79fba2a2-ad23-11eb-9a32-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко обрушился с критикой на своего преемника Владимира Зеленского за неспособность вернуть на родину украинских граждан, которые оказались в плену в Донбассе. Он считает это скотством, сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

Порошенко заявил , что с апреля 2020 года из плена в непризнанных республиках Донбасса не вернулся ни один заложник. При этом, когда политик руководил страной — около 3,3 тысячи. Глава партии «Европейская солидарность» отметил, что сегодняшняя власть на Украине не заботится о политзаключённых и заложниках и не интересуется их судьбами.

Политик объяснил, что вопроса обмена пленными занималась Служба безопасности Украины (СБУ). После того, как этот вопрос стал подниматься на международных площадках ответственным за это стал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Порошенко считает, что теперь власти Украины используют вопрос пленных для политической борьбы внутри страны. Он заявил, что политики перешли «красную линию».

В марте Порошенко призвал Зеленского активизировать военные действия на Донбассе. Бывший глава государства считает, что подразделения украинской армии следует вернуть на те позиции, с которых они были отведены за два года. По его словам, в обязательном порядке нужно отменить ограничения на ведение разведывательных групп.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР.