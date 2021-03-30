Порошенко призвал Зеленского активизировать военные действия в Донбассе

https://static.news.ru/photo/e9e1638e-9164-11eb-b759-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал действующего главу страны Владимира Зеленского активизировать военные действия в Донбассе. Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.

По словам экс-лидера Украины, следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года, а также выставить на первую линию контрснайперские группы. Кроме того, он считает, что в обязательном порядке нужно снять ограничение на ведение разведывательных групп.

Снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу, — пишет Порошенко.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, возглавляющий оппозиционную партию «Европейская солидарность», заявил, что не зазорно жать руку российскому лидеру Владимиру Путину. Украинский политик считает, что это лучше, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира.