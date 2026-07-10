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10 июля 2026 в 19:42

Украинский суд потратил минуту на дело о санкциях против экс-президента

Депутат Рады Гончаренко: заседание по делу Порошенко завершилось за одну минуту

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
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Заседание Верховного суда Украины по делу о санкциях против бывшего президента страны Петра Порошенко продлилось всего минуту, написал народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Инстанция отказала экс-лидеру Украины в снятии санкций.

Верховный суд отказал в иске Порошенко о снятии санкций СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — NEWS.ru) <...> Заседание суда длилось одну минуту. Так, просто вам для информации, — заявил Гончаренко.

Парламентарий раскритиковал то, как рассмотрели дело. Он выразил недовольство системой, которую выстраивает президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, глава государства не хочет слышать что-нибудь себе в противовес и готов убирать политических оппонентов.

Ранее стало известно, что решение суда в отношении Порошенко начнет действовать в течение пяти дней. Зеленский ввел санкции против экс-президента в 2025 году. Ему заблокировали доступ к активам на территории страны. Сам Порошенко считает, что это делается для минимизирования его политического влияния.

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