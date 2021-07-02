16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Посол рассказал, когда Италия откроется для россиян

13:46, 02 июля 2021
Фото: Cecilia Fabiano/LaPresse/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

Подписаться

Посол Италии в РФ Паскуале Террачано рассказал, когда россияне смогут вновь посещать страну. По его словам, это произойдёт тогда, когда большинство граждан России вакцинируются от коронавируса, пишет РИА Новости.

Самый осмысленный ответ: когда вы поторопитесь и привьётесь, — сказал дипломат в общении с журналистами.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна будет пускать привившихся любой российской вакциной граждан РФ без ПЦР-теста. Чавушоглу отметил, что страна примет при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным в РФ препаратом.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео