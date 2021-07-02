Посол рассказал, когда Италия откроется для россиян

Посол Италии в РФ Паскуале Террачано рассказал, когда россияне смогут вновь посещать страну. По его словам, это произойдёт тогда, когда большинство граждан России вакцинируются от коронавируса, пишет РИА Новости.
Самый осмысленный ответ: когда вы поторопитесь и привьётесь, — сказал дипломат в общении с журналистами.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна будет пускать привившихся любой российской вакциной граждан РФ без ПЦР-теста. Чавушоглу отметил, что страна примет при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным в РФ препаратом.