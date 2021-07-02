Посол рассказал, когда Италия откроется для россиян

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг свой прогноз о том, что самая жаркая погода ожидает жителей Центральной России в конце июля — начале августа. В интервью «Царьграду» он сообщил, что говоря о максимальной жаре, он имел в виду усреднённые данные за много десятилетий.

По словам метеоролога, многолетние наблюдения показывают, что самая жаркая погода устанавливается как раз в конце июля — начале августа. Связано это с тем, что максимально прогревается поверхность Земли, которая, в...