В Турции назвали условие для прибытия российских туристов

Турция будет пускать привившихся любой российской вакциной граждан РФ без ПЦР-теста. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит РИА Новости.
Чавушоглу отметил, что страна примет при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным в РФ препаратом.
У тех, кто не привился, мы требуем ПЦР-тест. Это меры общей безопасности, наши требования известны, — сообщил Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция обеспечит безопасность российских туристов. Кроме того, страны продолжат переговоры по производству вакцины «Спутник V».
Ранее сообщалось, что с 1 июля Турция закроет границы с шестью странами из-за новых штаммов коронавируса. Речь идёт о Бангладеш, Индии, Непале, Шри-Ланке, Бразилии и ЮАР. Пассажиры, прибывшие в страну в течение последних дней и которые были в указанных странах в течение 14 последних дней перед прибытием, должны представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. После этого они в принудительном порядке будут отправлены на двухнедельный карантин.