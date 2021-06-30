В Турции назвали условие для прибытия российских туристов

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Россия удовлетворена деятельностью российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров отметил, что Россия и Турция будут содействовать нормализации отношений Еревана и Баку. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к...