Европейские супермаркеты фиксируют существенный рост продаж на фоне распространения коронавирусной инфекции.
По данным исследовательской компании Nielsen, во Франции продажи в гипермаркетах выросли почти на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Спросом пользуются в основном макароны, рис, консервы и предметы гигиены,
В магазинах Испании появились очереди, а в соцсетях публикуются фотографии пустых полок. Дистрибьютеры сообщают, что в некоторых магазинах продажи возросли на 145%. Паникой охвачены и жители Великобритании. В результате покупательского ажиотажа сеть супермаркетов Tesco вынуждена была ввести ограничения на ряд продуктов. В частности, запрещено покупать более пяти упаковок макарон, молока, влажных салфеток и антибактериальных гелей.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается смягчить неизбежный экономический кризис и с этой целью раздувает панику вокруг COVID-19, сообщал NEWS.ru.
По последним данным, в мире насчитывается более 126 тысяч заражённых, свыше 4,6 тысячи человек скончались от болезни. В России отмечены 28 случаев COVID-19.
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