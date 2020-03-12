https://static.news.ru/photo/17666ce8-6473-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nathalie Lieckfeld/imagebroker.com/Global Look Press

Европейские супермаркеты фиксируют существенный рост продаж на фоне распространения коронавирусной инфекции.

По данным исследовательской компании Nielsen, во Франции продажи в гипермаркетах выросли почти на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Спросом пользуются в основном макароны, рис, консервы и предметы гигиены, пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

В магазинах Испании появились очереди, а в соцсетях публикуются фотографии пустых полок. Дистрибьютеры сообщают, что в некоторых магазинах продажи возросли на 145%. Паникой охвачены и жители Великобритании. В результате покупательского ажиотажа сеть супермаркетов Tesco вынуждена была ввести ограничения на ряд продуктов. В частности, запрещено покупать более пяти упаковок макарон, молока, влажных салфеток и антибактериальных гелей.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается смягчить неизбежный экономический кризис и с этой целью раздувает панику вокруг COVID-19, сообщал NEWS.ru.

По последним данным, в мире насчитывается более 126 тысяч заражённых, свыше 4,6 тысячи человек скончались от болезни. В России отмечены 28 случаев COVID-19.