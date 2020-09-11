«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фото в Instagram

https://static.news.ru/photo/8e4fdbb6-f422-11ea-9015-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Роман «Убить пересмешника» американской писательницы Харпер Ли оказался книгой, которую чаще всего фотографируют для Instagram. В соцсети удалось найти 175 564 публикации, на которых запечатлена обложка или разворот произведения.

На втором месте оказалась «Наследница огня» Сары Маас, о чём свидетельствуют результаты опроса книжного отдела британского онлайн-магазина OnBuy. Книге американки посвятили 148 134 поста.

Тройку лидеров замыкает произведение «Элеонора и Парк» Рейнбоу Рауэлл, которое можно встретить в 84 тысячах публикаций. В топ-10 также попали «1Q84», «Над пропастью во ржи», «Танец с драконами», «Я — Малала», «Повесть о двух городах», «На маяк» и «Случайная вакансия».

Отдельно эксперты составили список книг, ставших серией. Наиболее популярным в Instagram оказался «Гарри Поттер» Джоан Роулинг. После него идут «Чужестранка», «Сумерки», «Игра престолов» и «Перси Джексон и Олимпийцы».

Как писал NEWS.ru, онлайн-продажи книг в России выросли на 27% в период режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса.