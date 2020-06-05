Продажи книг онлайн в России во время пандемии выросли на 27%

https://static.news.ru/photo/04b5d400-a742-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-продажи книг в России выросли на 27% в период режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса.

Глава Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что за два месяца карантина прошло 600 презентаций, с которыми ознакомились 15 млн читателей, передаёт «Интерфакс». Он также отметил, что, как показал новый опыт, необходимо увеличить доступность информации о книжных новинках, а также позаботиться о кадрах в этой сфере.

Читатель никуда не ушёл во время карантина. Продажи книг онлайн выросли с 23 до 50%, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, жители России планируют читать произведения Стивена Кинга, Бориса Акунина и Льва Толстого во время карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. Вторым самым популярным автором стала американка российского происхождения Айн Ренд и её произведение «Атлант расправил плечи».