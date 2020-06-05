Продажи книг онлайн в России во время пандемии выросли на 27%

Онлайн-продажи книг в России выросли на 27% в период режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса.
Глава Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что за два месяца карантина прошло 600 презентаций, с которыми ознакомились 15 млн читателей,
Читатель никуда не ушёл во время карантина. Продажи книг онлайн выросли с 23 до 50%, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, жители России планируют читать произведения Стивена Кинга, Бориса Акунина и Льва Толстого во время карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. Вторым самым популярным автором стала американка российского происхождения Айн Ренд и её произведение «Атлант расправил плечи».
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