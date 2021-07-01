«Маски всем надоели»: Соседов сделал заявление после скандала с Кридом

Музыкальный критик, шоумен Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал скандал с вечеринкой в честь 27-го дня рождения певца Егора Крида. На праздник собрались сотни людей, среди которых было немало звёзд шоу-бизнеса: судя по фото и видео, которые приглашённые выложили в Сеть, мероприятие прошло с нарушениями масочного режима и социальной дистанции.

Пользователи соцсетей раскритиковали Крида и его гостей, собравшихся в особняке на берегу Москвы-реки. Однако Соседов уверен: гости скандальной вечеринки поступили совершенно правильно. Журналист отметил, что покинул бы праздник, попроси его кто-нибудь надеть медицинскую маску.

Музыкальный критик признался, что знает о тяжёлой ситуации в России из-за распространения коронавируса, но всё равно плохо относится «к этому масочному режиму», так как «всё это не должно приобретать формы адского фанатизма».

Это не нормально. Маски, маски. Это частная вечеринка. Человек собрал людей. Если бы меня позвали [на вечеринку] и попросили бы надеть маску, я был бы оскорблён. Я бы ушёл с такой вечеринки. Я считаю, что это некрасиво. Если мы должны умереть, значит, мы должны умереть. Кто выжил, тот выжил. Это моя позиция. Да, непопулярная, — отметил Соседов.

По его словам, гости пришли на день рождения и должны видеть лица друг друга. А если заставлять людей носить маски, то собираться не надо.

Если бы меня кто-то из гостей попросил надеть маску — я бы его послал. Если бы меня именинник попросил надеть маску, я бы ушёл. Не должно быть такого абсурда, — добавил критик.

Сергей Соседов заверил, что если бы увидел в метро, как кому-то выписывают штраф за отсутствие масок, то вмешался бы обязательно.

На каком основании вы выписываете штраф? Я бы не остался в стороне. Я считаю, что не должны наказывать за неношение масок. Это всем надоело — эти маски, — подчеркнул шоумен.

Соседов напомнил, что у каждого и так много вещей, которые надо брать с собой из дома — карты транспортные, банковские, скидочные, для спортивного клуба, паспорт и другие документы. А ещё и про маску необходимо помнить, словно люди собираются в путешествие, посетовал Сергей.

Егора Крида никак не наказали за безмасочную вечеринку, передаёт телеканал «360». Поведением гостей, среди которых были Тимати, Клава Кока, Джиган и Оксана Самойлова, Даня Милохин, и самого именинника возмутились в социальных сетях. У посетителей не требовали QR-кодов, средств защиты. Кроме того, гости праздника не соблюдали социальную дистанцию.

Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект постановления ведомства о запрете массовых мероприятий. Попова пожаловалась, что немалая часть россиян продолжают игнорировать рекомендации Роспотребнадзора о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее Соседов оценил решение компании Victoria’s Secret отказаться от своих «ангелов» в рекламе нижнего белья. Знаменитый бренд решил сотрудничать с женщинами, которые прославились не своими формами, а карьерными достижениями.