«Эти дроны никакие РЭБ не берут»: Россия может завершить СВО за три месяца

Фото: МО Украины

Политолог Дмитрий Раевский основал компанию по производству беспилотников, чтобы поддержать российскую армию в период СВО. Почему на Западе «пинают русских», стоит ли «забирать» Африку, какая судьба ждет ЧВК «Вагнер» после смерти связанного с ней бизнесмена Евгения Пригожина, Раевский рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Если мы сейчас не победим, то нас запинают»

— Звучат голоса на Западе, в том числе уважаемых там людей, о том, что нужно уничтожить всех русских. С точки зрения западной пропаганды, хороших русских не бывает. И даже тех, кто уже трижды прокляли свою родину и живут на Западе, там тоже пинают за то, что они из России. Поэтому пора уяснить, что у нас народная война, отечественная. Если мы сейчас не дадим отпор и не победим, то нас запинают.

Фото: \Личный архив

Уже очевидно, что за военным конфликтом на Украине стоит коллективный Запад. Это стиль США: развязывать войны по всему миру. Штаты даже не скрывают этого. Ответ на этот вопрос дал президент России Владимир Путин несколько лет назад, когда сказал, что американцы считают себя богоизбранным народом, поэтому им можно все. Кроме того, есть фраза: «Чем больше в мире хаоса, тем тверже стоит доллар».

Фото: Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press г. Мариуполь, март, 2022 г.

«За счет разграбления СССР американцы удачно вышли из кризиса»

— Чем отличаются американцы от остальных наций — у них очень хорошо с маркетингом. Они пиарщики от бога и мастерски продвигают себя и свои товары по всему миру под видом брендовых. Трусы условно покупают в Непале по пять долларов, ставят на них бирку и продают по две тысячи. То есть делают деньги из воздуха. И продают свои идеи.

Мы проиграли информационную войну еще в 1980-х: когда в СССР стали с вожделением смотреть на западные шмотки, мечтать не о «Волгах», а о «Мерседесах». В Америке тогда был серьезный кризис. И именно за счет разграбления СССР они удачно вышли из него. И сейчас думают, кого бы снова ограбить. Это технология, которая зиждется на выигранной информвойне, когда весь мир хочет колу, джинсы из США и так далее.

Недавно была очередная годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Журналисты спрашивали мнение японцев о бомбардировках, и те говорили: мол, правильно сделали американцы, что нас бомбили. То есть насколько им мозги промыли — они чувствуют себя частью американской культуры и против не прут.

Фото: George R. Caron/Public Domain/wikipedia/commons

В 2022-м в информационном поле США убедили мир в том, что Россия начала первой конфликт с Украиной, заставив забыть о бомбардировках Киевом Донецка и Луганска с 2014 года.

«СВО можно завершить за три месяца»

— Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко подчеркнул, что самое главное в СВО — решить вопрос контрбатарейной борьбы. Это война артиллерий, 95% ранений — осколочные. Когда отберем у украинцев пушки, война закончится.

Я съездил в Китай, побывал на их военных базах. Оказалось, что у них есть классная разработка — дрон, который летает до 100 км, никакие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) их не берут. И в этом радиусе БПЛА поражает пушку, танк и возвращаются обратно на базу. Себестоимость ниже, чем все аналогичное.

Мы посчитали, что для решения проблемы нужны примерно полторы тысячи дронов. Нашли инвестора, показали ему проект, он сказал, что согласен. Сейчас Министерство обороны Российской Федерации заказало испытания. У Захара Прилепина есть полк «Оплот», планируем при нем создать батальон, который будет работать в сфере контрбатарейной борьбы.

Вопрос лежит в двух плоскостях. Сколько Китай может поставить таких дронов? Много, 300–500 в месяц. Нам, чтобы закончить СВО, по моим подсчетам, нужно всего полторы тысячи. Грубо говоря, три месяца работы китайских фабрик — и у Украины не будет арты. То есть до конца года можно попробовать завершить СВО, я говорю на полном серьезе. Небольшие композитные дроны, которые не берет ПВО и которые летят на высоте выше 500 метров — поэтому их не сбивает стрелковка — и оттуда точечно поражают цели (решают проблему контрбатарейной борьбы). Представляете, летят сотни таких дронов.

Фото: МО РФ

Когда сами украинцы поймут, что Зеленский — марионетка Запада и все сделано не для того, чтобы защитить украинский народ, а чтобы его уничтожить, а Украину просто бросили в жертвенный костер, — вот тогда война закончится.

Заменит ли юань или валюта БРИКС американский доллар

— Давайте вспомним недавнюю встречу «Большой двадцатки». Си не приехал. Байден пытался дозвониться наследному принцу Саудовской Аравии — тот трубку не взял. Это плевок в лицо. Гегемон не тот, он уже падает на ступенях самолета. Америку перестают бояться. Я вангую: через три — пять лет БРИКС или юань вытеснят доллар.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Портрет председателя Мао Цзэдуна на фоне 100 юаней

Поэтому Владимир Владимирович Путин, понимая, что на международной арене мы можем победить, только потеснив доллар, педалирует идею БРИКС. Вот уже сейчас русские послы раздали в ЮАР, Саудовской Аравии и в Китае своим коллегам символические купюры в 100 бриксов, показывая, как они могут выглядеть. И в следующем году, как говорит Владимир Владимирович, мы обязаны в формате БРИКС запустить работу: чтобы работал Центробанк БРИКС, чтоб были свои деньги и все эти страны ушли от доллара.

Когда они откажутся от американской валюты, то вся эта долларовая масса, как волна цунами, пойдет обратно в Штаты и снесет финансовые институты. Ведь если доллары США могут печатать сколько угодно, то брикс и юань не могут.

Качество жизни в Америке снизится, и поскольку там оружие есть у каждого второго, просто начнутся гражданские войны. Они друг друга перестреляют.

Какое будущее ждет ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина и Уткина

— Пригожин и Уткин выстроили очень грамотную систему управления внутри подразделения. Решения принимает Совет командиров, любой солдат имеет право сказать своему офицеру [в лицо свою точку зрения] и не быть за это наказанным. Каждый, кто приходит в «Вагнер», начинает со штурмовика.

Я хорошо знал Пригожина, он рассказывал: был случай, когда генерал российской армии пришел к «вагнеровцам». Его, как и всех новичков, поставили в штурмовики и только через два месяца подняли по служебной лестнице. Это истинная демократия.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Боец ЧВК «Вагнер»

По моему мнению, это самая устойчивая модель управления на земле. Поэтому «Вагнер» никуда не денется. Для «вагнеровцев» хватит работы на годы вперед. Потому что лучшие в мире пехотинцы — отмечу, это мое личное мнение — нужны везде. Лукашенко именно это и сделал: попросил «вагнеровцев» трансформировать его армию.

«России надо забирать Африку»

— Я жил в Африке некоторое время, работал как бизнес-консультант при африканских правительствах. Могу сказать, что они ближе к нам — к России, к русским — по менталитету. Ну неслучайно самый известный русский поэт Пушкин — потомок африканца.

Пригожин многое сделал для Африки, Евкуров туда поехал — это правильное решение. Сейчас вы видите, что происходит в Африке — прозападные лидеры меняются на пророссийских. Это тренд. И это духовная связь.

Китай взлетает, Индия вслед за ним, затем взлетит Африка. Я считаю, что России надо забирать Африку. По аналогии с тем, как в свое время присоединили Сибирь. Интеграция экономическая, политическая, военная, духовная именно со странами этого континента должна произойти, африканцы сами к этому стремятся, наша задача теперь — не обмануть их ожиданий.

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